Фото МЧС
18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино горел цех по производству запчастей и обработке металла. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"Сегодня в 00.32 спасателям поступило сообщение о пожаре в железобетонном здании цеха по производству запчастей и обработке металла ОДО "Белавтозапчасть" в Жодино Минской области по ул. Сухогрядской, 5. В результате пожара уничтожено имущество в цехе на площади 200 кв.м, повреждена кровля на площади 1500 кв.м", - рассказали в пресс-службе.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. -0-