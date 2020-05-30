В Жодино мужчина убил напарника, чтобы не делить с ним заработанные деньги

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минской области завершило расследование уголовного дело о жестоком убийстве жителя Жодино, который разыскивался как без вести пропавший, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"24 декабря 2019 года в лесополосе на окраине Жодино было обнаружено тело 50-летнего местного жителя с колото-резаными ранами. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления был задержан 42-летний мужчина, ранее не судимый и работающий лесорубом", - говорится в сообщении СК.

Согласно материалам уголовного дела, с лета по конец осени 2019 года обвиняемый вместе с потерпевшим и другими лицами выполнял различные работы по благоустройству территории домовладения в Минском районе. Все переговоры о стоимости работ хозяйка вела с обвиняемым, с ним же и рассчитывалась. Со своим напарником мужчина полностью не рассчитался, хотя по имеющейся между ними устной договоренности, должен был выплатить Br190.

По данным следствия, рано утром 18 декабря обвиняемый позвонил погибшему и назначил встречу. Сказав, что его машина увязла в грязи, он заманил напарника на окраину города. Там нанес ему удары ножом в жизненно важные органы, затем перенес тело вглубь лесополосы, где ударил еще несколько раз ножом, рассказали в Следственном комитете.

Были допрошены свидетели, проведены очные ставки, проверка показаний на месте и другие следственные действия, во время которых обвиняемый дал признательные показания. К материалам уголовного дела приобщены сведения о телефонных соединениях, результаты исследований, проведенных ГКСЭ по изъятым вещественным доказательствам. Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы мужчина в период инкриминируемого ему деяния психическим расстройством не страдал, в полной мере осознавал значение своих действий и мог руководить ими.

Кроме того, при обысках по месту жительства задержанного были обнаружены и изъяты винтовочные патроны, которые он приобрел и хранил, не имея специального разрешения.

Действия обвиняемого квалифицированы по п.п. 6, 12 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений), а также ч.2 ст.295 (незаконные действия в отношении боеприпасов) УК.

С момента задержания мужчина заключен под стражу. Материалы уголовного дела переданы прокурору для решения о направлении в суд.-0-