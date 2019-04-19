В Жодино пожарный извещатель спас хозяина квартиры

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино благодаря вовремя сработавшему пожарному извещателю спасли хозяина горевшей квартиры, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Спасателям 18 апреля в 22:58 поступило сообщение о возгорании в квартире на ул. Рокоссовского. Пожар обнаружил очевидец. Мужчина прогуливался с собакой, услышал резкий сигнал автономного пожарного извещатяля и увидел в окнах квартиры на девятом этаже зарево. Он позвонил спасателям.

Работники МЧС спасли хозяина квартиры 1955 года рождения. Он был дома один во время пожара, почувствовал себя плохо и не смог самостоятельно подняться с дивана, чтобы покинуть квартиру. Мужчина был госпитализирован в Жодинскую городскую центральную больницу.

Как сообщают в МЧС, эвакуация жильцов дома не потребовалась. Предполагаемая причина пожара - загорание пищи на включенной газовой плите.-0-