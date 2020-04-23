23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино сотрудники милиции приехали на семейный скандал, а застали еще и пожар в бане. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

На телефон оперативно-дежурной службы Жодинского ГОВД поступил звонок о семейном скандале в частном доме. После разбирательства сотрудники милиции покинули дом и направились к служебному автомобилю.

Находясь на улице, участковый инспектор услышал хлопки, характерные для лопающегося шифера. Обследовав прилегающую улицу, он увидел, как из-под крыши приусадебного строения вырываются языки пламени. Пока участковый передавал дежурному информацию и вызывал спасателей, милиционер-водитель незамедлительно направился к горящему зданию.

Убедившись, что людей в приусадебном строении нет, сотрудники Жодинского ГОВД разбудили владельцев дома и соседей, приняли необходимые меры по недопущению более тяжких последствий. Через несколько минут на место происшествия прибыло несколько нарядов спасателей МЧС, которые быстро справились с возгоранием.

По словам хозяев дома, накануне вечером они топили баню, что могло стать причиной возгорания. Проводится проверка.-0-