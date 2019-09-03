В Жодино в одном из дворов легковушка сбила девочку

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино девочка выбежала на дворовую дорогу и попала под машину. К счастью, ребенок отделался легкими ушибами, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

После ДТП ребенка доставили в Жодинскую ЦГБ, медики и сообщили о происшествии в милицию. "Сотрудники ГАИ установили, что ДТП произошло во дворе жилого дома. По линии 102 никто не обращался, водитель с места происшествия направился в больницу. Проводится разбирательство", - уточнили в ГАИ.

Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения. Видно, как девочка выбежала из подъезда и, не глядя по сторонам, продолжила движение к площадке через дорогу. Из-за припаркованного у подъезда автомобиля водитель проезжавшей легковушки не видел ребенка и не успел отреагировать.-0-