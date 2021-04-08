Вальщик леса погиб в Барановичском районе

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8 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели вальщика леса, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Несчастный случай произошел днем 7 апреля вблизи деревни Стрелово. При заготовке древесины погиб 45-летний рабочий Миловидского лесничества Барановичского лесхоза. Мужчину лежащим под деревом без признаков жизни обнаружил работавший на другом участке коллега.
Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-