Вальщик леса погиб в Ганцевичском районе

18 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе погиб 30-летний вальщик леса, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел днем 11 марта. Бригада, работающая у предпринимателя из Ивацевичского района, заготавливала древесину. Во время валки леса мужчину придавило деревом, спиленным его 34-летним коллегой. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи не смогла помочь пострадавшему, он умер.

Ганцевичский районный отдел Следственного комитета в отношении рабочего возбудил уголовное дело по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) УК. Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята техническая документация.-0-