5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вблизи Чашников автомобиль сбил пешехода. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Около 19.00 4 января в дежурную часть Чашникского РОВД из райбольницы поступило сообщение, что на трассе Кричев - Орша - Лепель недалеко от деревни Жучки обнаружен труп мужчины.

На место происшествия оперативно выбыли сотрудники ГАИ, уголовного розыска и следователи. Погибшим оказался 39-летний местный житель. На его теле обнаружены признаки автонаезда. Водитель с места происшествия скрылся.

В ходе розыска сотрудники Госавтоинспекции вышли на водителя грузовика МАЗ (1976 года рождения). Его причастность к ДТП сейчас проверяется.

В МВД просят при наличии каких-либо сведений либо видеозаписи по данному факту сообщить об этом в ближайший отдел милиции или по телефону 102.

Также Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на повышенную туманность. В связи с этим пешеходам следует обозначить себя световозвращающими элементами и переходить проезжую часть только в установленных местах. Водителям в свою очередь следует быть предельно внимательными и собранными.-0-