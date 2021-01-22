Вблизи Глуска опрокинулся молоковоз

22 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Вблизи городского поселка Глуск в результате ДТП опрокинулся молоковоз. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 21 января в 16.10. "34-летний житель районного центра двигался на автомобиле Opel Astra по автодороге Бобруйск - Глуск - Любань. При обгоне самосвала МАЗ водитель не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, по которой двигался молоковоз МАЗ", - рассказали в ГАИ.

Водитель легковушки пытался уйти от лобового столкновения и вернуться в свою полосу движения. Мужчина не справился с управлением и зацепил обгоняемый МАЗ, а затем столкнулся со вторым. После столкновения молоковоз съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В результате аварии травмы получил водитель молоковоза. Opel Astra получил серьезные механические повреждения, а водитель отделался незначительными ушибами и ссадинами. По факту ДТП проводится проверка.-0-