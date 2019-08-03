Вблизи Пружан обнаружили снаряд времен ВОВ

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вблизи Пружан обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Во время полевых работ вблизи Пружанского льнозавода был обнаружен 76-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Сообщение об этом поступило в дежурную часть Пружанского РОВД.

Снаряд уничтожила саперно-пиротехническая группа войсковой части 5526.-0-