Вблизи Самохваловичей погиб пешеход, пересекавший проезжую часть в неустановленном месте

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вблизи Самохваловичей в ДТП погиб пешеход, пересекавший проезжую часть в неустановленном месте. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Инцидент произошел 14 октября около 19.10 на автодороге Р23 "Минск-Микашевичи" вблизи деревни Самохваловичи Минского района. 48-летний водитель, управляя автомобилем "Опель Зафира" и двигаясь в направлении Слуцка, совершил наезд на пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода 46-летнего мужчину", - рассказали в УВД.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.-0-