"Вдруг что-нибудь осталось": минчанка похитила деньги и вернулась на место кражи

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Советского РУВД Минска задержали минчанку, которая похитила деньги из оставленной сумки. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Женщина обратилась в милицию с заявлением о краже денежных средств из кошелька. Выяснилось, что заявительница забыла сумку недалеко от дома похитительницы. "При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 60-летнюю минчанку. По ее словам, возвращаясь домой из магазина, она обратила внимание на оставленную без присмотра сумку. Воспользовавшись тем, что владельца нет, женщина несколько раз ее осмотрела", - рассказали в ГУВД.

В первый раз она взяла из сумки кошелек и ушла домой, спустя время вернулась и вернула кошелек уже без денежных средств. В следующий раз женщина вернулась удостовериться, что в сумке ценного имущества не осталось. Общая сумма ущерба составила более Br300.

В настоящее время материалы проверки по этому факту переданы в Советский (Минска) РОСК, где дана правовая оценка действиям женщины.-0-