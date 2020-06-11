Вечеринка подростков в Минске закончилась стрельбой из пневматики по окнам соседей

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска задержали трех несовершеннолетних за повреждение окон жилого дома, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Жильцы многоквартирного дома во Фрунзенском районе заявили в милицию о том, что их окна разбиты. Правоохранители прибыли на место и установили, что к этому причастны трое учащихся одного из лицеев столицы в возрасте 16-17 лет.

"Подросток, пока родители были на даче, пригласил к себе в гости друзей. Один из них принес с собой пневматический пистолет. После совместного распития спиртных напитков молодые люди опробовали новую "игрушку" товарища. Ночью они стреляли из этого пистолета в окна жилого дома напротив. В результате повреждены стекла оконных рам в четырех квартирах", - пояснили правоохранители.

Известно, что ранее молодые люди к уголовной и административной ответственности не привлекались.

Собранные материалы проверки по данному факту переданы во Фрунзенский районный отдел Следственного комитета, где действиям минчан дана правовая оценка. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Фрунзенского РУВД Минска проводят проверку по факту распития спиртных напитков несовершеннолетними.-0-