Вечером на одной из столичных улиц горел автомобиль

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 21 ч 15 мин водитель автомобиля "Ауди" двигался по Игуменскому тракту со стороны ул.Маяковского в направлении МКАД. Остановившись на запрещающий сигнал светофора вблизи дома номер 32 по Игуменскому тракту, произошло самовозгорание транспортного средства. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ МВД Мингорисполкому

По предварительной информации причиной происшествия стала неисправность электропроводки. На месте инцидента работали сотрудники МЧС и ОГАИ Ленинского РУВД г. Минска.

На данный момент возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Проводится проверка.

Автомобиль "Ауди", 1987 г.в., не имел допуска к участию в дорожном движении, в связи с этим Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости надлежащего контроля за техническим состоянием своего транспортного средства! Берегите себя и своих близких!-0-