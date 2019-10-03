"Ведунья" из Слуцкого района снимала порчу за $999

3 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Слуцкого района, которая, представляясь ведуньей, просила за "снятие порчи" от $250 до $999, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Жертвой подозреваемой стала 39-летняя доярка из Столинского района, которая помимо основной работы занималась маникюром и принимала клиентов в Турове. В этом городе в один из выездов на дом в разговоре с новой клиенткой мастер узнала, что над ее семьей стоит смерть и жертвой может быть кто-то из близких родственников. Для снятия порчи требовалось $250. Обряд проводили несколько раз, и каждый раз женщина отдавала определенную сумму, а также в знак благодарности завозила картошку и другие подарки. С мая по сентябрь "целительнице" было передано дополнительно Br700, уточнили в УВД.

Привела женщина к "ведунье" и сына. Та сообщила, что парню нельзя садиться за руль автомобиля - может случиться беда. "Слова восприняли буквально, и молодому человеку запретили подходить к машине. Однако в какой-то момент он все же решил сделать в ней мелкий ремонт, и случилось небольшое возгорание", - рассказали в пресс-службе. После этого решили снять порчу и с отца семейства. За сложность процедуры "ведунья" запросила $999. Цифра специфическая, но так требует обряд, заявила она.

Семья взяла часть необходимой суммы в долг. Однако уже на следующий после сеанса день мужчина, все осознав и услышав признания жены, что и ранее та отдавала немалые суммы, решил заявить о произошедшем в правоохранительные органы.

Оперативники отдела уголовного розыска Житковичского РОВД нашли мошенницу. Та сразу заявила, что у нее нет дара предвидения, а деньги брала в долг.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 (мошенничество) УК. Подозреваемая вернула деньги потерпевшим.-0-