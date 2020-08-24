Велосипедист погиб под колесами авто в Ивьевском районе

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе в ДТП погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Вечером 23 августа в деревне Заберезь Ивьевского района совершен наезд на 51-летнего мужчину, двигавшегося на велосипеде по проезжей части. От полученных в результате ДТП телесных повреждений житель района скончался на месте", - рассказали в СК.

Следователи осмотрели место происшествия, назначены необходимые экспертные исследования. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи обращаются к очевидцам ДТП с просьбой сообщить об известных обстоятельствах по телефонам +375 (33) 621-15-35, +375 (44) 754-50-05 либо по номеру 102.-0-