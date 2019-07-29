Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Островецком районе

29 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Литвы на "Фольксвагене" сбил велосипедиста в Островецком районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла неподалеку от деревни Котловка поздним вечером 28 июля. Житель Литвы, 54-летний мужчина, возвращался на "Фольксвагене" от друзей в Вильнюс. В его полосе в попутном направлении на велосипеде двигался местный житель. Водитель легковушки сбил его. "44-летний велосипедист скончался на месте. Со слов водителя, он забыл переключить свет фар с ближнего на дальний и потому не сумел вовремя заметить и объехать велосипед", - рассказали в ГАИ.

Сейчас устанавливается, была ли возможность у водителя предотвратить аварию. Велосипед был оборудован катафотами. Погибший мужчина в момент аварии находился в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что в темное время суток при движении по дороге на велосипеде должны быть включены фары, излучающие белый (спереди) и красный (сзади) свет.-0-