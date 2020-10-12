Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Солигорском районе

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе велосипедист попал под колеса автомобиля. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

10 октября в Солигорском районе около 20.00 31-летний водитель "БМВ" при обгоне сбил 51-летнего велосипедиста - жителя Солигорска. Мужчина погиб на месте ДТП.

Велосипедист был обозначен световозвращающими элементами. Водитель авто ранее 60 раз привлекался к административной ответственности. -0-