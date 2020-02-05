5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велосипедист погиб под колесами легковушки на трассе М5, он пересекал дорогу по пешеходному переходу. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД.

Фото УГАИ МВД

Авария произошла сегодня ночью на 190-м км автодороги М5 Минск - Гомель. Водитель "Рено Меган", 31-летний минчанин, ехал в направлении Гомеля в крайней левой полосе. "Он сбил 31-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по обозначенному дорожными знаками и разметкой пешеходному переходу. В результате происшествия велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП", - рассказали в ГАИ.

По факту аварии проводится проверка.-0-