Велосипедист погиб под колесами легковушки в Копыльском районе

Фото УГАИ МВД
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила 19-летнего велосипедиста в Копыльском районе, парень скончался в больнице. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Авария произошла вечером 1 мая у д.Гулевичи. "Около 21.45 22-летний водитель "Опель Вектра" совершил наезд на 19-летнего велосипедиста, который двигался во встречном направлении по краю проезжей части в полосе движения автомобиля", - проинформировали в МВД.
Велосипедист от полученных травм скончался в больнице, не приходя в сознание. Велосипед был оборудован световозвращающими элементами.-0-