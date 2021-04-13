13 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Велосипедист погиб под колесами легковушки в Ветковском районе, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло сегодня примерно в 6.30. 37-летний водитель на автомобиле "Лада" на круговом движении совершил наезд на 69-летнего велосипедиста.

Велосипедист получил несовместимые с жизнью травмы.

По факту ДТП проводится проверка.

В областной Госавтоинспекции напоминают всем участникам дорожного движения быть ответственными, рассудительными и бдительными. "Превышение скоростного режима напрямую ведет к ДТП. Чтобы не потерять контроль над управлением, двигайтесь с безопасной скоростью", - рассказали в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД. Велосипедисты должны ехать по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии - по обочине, тротуару или пешеходной дорожке. При их отсутствии - не далее 1 м от правого края проезжей части.-0-