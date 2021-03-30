Велосипедист погиб в ДТП в Жабинковском районе

30 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе легковой автомобиль сбил велосипедиста, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 29 марта, примерно в 21.25, на 4-м км автодороги Н141 Орепичи - Степанки - Соколово. За рулем "Ауди А4" был 24-летний мужчина. Он сбил 29-летнего велосипедиста, который, по предварительным сведениям, двигался по проезжей части в попутном направлении. От травм пострадавший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело. Установлено, что велосипед не оборудован фонарями, при этом к нему прикреплены катафоты.

В этот же день, около 20.35, ДТП произошло в Пинске. По предварительной информации, поворачивая влево, 26-летний водитель "Мицубиси" не уступил дорогу и столкнулся с ехавшим навстречу мотоциклом "Хонда". С травмами 41-летнего мотоциклиста госпитализировали. Проводится проверка.-0-