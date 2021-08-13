Велосипедист погиб в Гродненском районе

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе в ДТП погиб велосипедист, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.12 августа вечером 28-летняя водитель автомобиля "Рено" возвращалась из Гродно домой в Кобрин. При подъеме в горку она заметила стоящего на проезжей части велосипедиста. Водитель попыталась избежать столкновения, однако совершила наезд на мужчину. Он был обозначен световозвращающими элементами.От полученных травм 50-летний житель Берестовицкого района скончался на месте происшествия. Его физическое состояние, а также иные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе разбирательства по уголовному делу.-0-