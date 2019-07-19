Велосипедист получил 4 года ограничения свободы за ДТП со смертельным исходом

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велосипедист, сбивший летом 2018 года женщину-пешехода, которая впоследствии от полученных травм скончалась, получил 4 года ограничения свободы. Об этом БЕЛТА сообщили в прокуратуре Минской области.

Несчастный случай произошел вечером 8 июля прошлого года. Мужчина 1999 года рождения ехал на велосипеде по велопешеходной дорожке вдоль автодороги Жодино-Дениски. Перед ним у правого края дорожки в попутном направлении двигались еще два велосипедиста и две женщины, которые занимали левую часть дорожки. Совершая обгон, мужчина задел одну из женщин, от чего та упала и ударилась головой об асфальт, получив тяжкие телесные повреждения в виде перелома костей свода черепа. 30 ноября от полученных травм женщина умерла.

Приговором суда города Жодино на основании ч.2 ст.321 УК мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 4 года. Кроме того, с осужденного в пользу второй потерпевшей взыскано Br3 тыс. в счет материального возмещения морального вреда, а также за причиненный преступлением материальный вред и расходы на оказание правовой помощи.

Приговор вступил в законную силу.-0-