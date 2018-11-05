Велосипедист попал под фуру в Лепельском районе

5 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Фура сбила велосипедиста в Лепельском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Тевелев.
Авария произошла сегодня утром примерно в 5 км от райцентра. Водитель фуры Volvo наехал на попутно двигавшегося 43-летнего велосипедиста. В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы, его госпитализировали в реанимацию.
По факту аварии проводится проверка.-0-
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома
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