Велосипедист попал под машину в Любанском районе

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Любанском районе велосипедист попал под колеса автомобиля. Такую информацию разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"14 ноября около 21.00 на автодороге Кучино - Любань - Ветчин 19-летний водитель "Фольксваген Гольф" при встречном разъезде сбил двигавшегося в попутном направлении неустановленного велосипедиста, который с телесными повреждениями был госпитализирован", - рассказали в МВД.

Мужчина скончался в больнице.-0-