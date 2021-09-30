30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велосипедист попал под машину в Могилевском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"29 сентября, в 19.30, в Могилевском районе 33-летняя местная жительница на автомобиле "Опель Корса" по дороге из деревни Николаевка-3 в сторону Могилева столкнулась с пересекавшим проезжую часть 45-летним велосипедистом. В результате ДТП мужчина с травмами доставлен в больницу", - рассказали в УВД.

Проводится проверка. Причины и условия ДТП устанавливаются.

"При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой и руководствоваться требованиями ПДД для пешеходов. Водителям важно контролировать ситуацию за рулем и быть предельно осторожными. При встрече с велосипедистом лучше снизить скорость до минимума и при возможности объехать его на максимальном расстоянии", - добавили правоохранители.-0-