Велосипедистка погибла на трассе в Оршанском районе

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома
7 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Оршанском районе автобус сбил 38-летнюю велосипедистку, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла сегодня утром на 570-км дороги Брест-Минск-граница России. Водитель автобуса сбил велосипедистку, которая пересекала проезжую часть. В результате ДТП 38-летняя женщина погибла на месте происшествия. По факту аварии проводится проверка.
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома
Госавтоинспекция напоминает, что вне перекрестков на нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой велосипедист обязан уступить дорогу транспортным средствам.-0-