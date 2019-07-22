Велосипедистка погибла под колесами кроссовера в Минском районе

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе на трассе М1 погибла велосипедистка, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 21 июля около 00.20 на 356-м км автодороги Брест - Минск - граница РФ вблизи п.Михановичи. "37-летний житель России на Hyundai Creta наехал на 44-летнюю велосипедистку. Она пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения авто. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. На женщине были световозвращающие элементы", - рассказали в ГАИ.

УВД Минской области напоминает велосипедистам, что при движении по дороге в темное время суток на велосипеде должны быть включены спереди фара, а сзади фонарь. Необходимо использовать световозвращающие элементы и жилеты, а свой транспорт оборудовать световозвращателями и катафотами.-0-