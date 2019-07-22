Велосипедистка погибла под колесами кроссовера в Минском районе

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе на трассе М1 погибла велосипедистка, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Авария произошла 21 июля около 00.20 на 356-м км автодороги Брест - Минск - граница РФ вблизи п.Михановичи. "37-летний житель России на Hyundai Creta наехал на 44-летнюю велосипедистку. Она пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения авто. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. На женщине были световозвращающие элементы", - рассказали в ГАИ.
УВД Минской области напоминает велосипедистам, что при движении по дороге в темное время суток на велосипеде должны быть включены спереди фара, а сзади фонарь. Необходимо использовать световозвращающие элементы и жилеты, а свой транспорт оборудовать световозвращателями и катафотами.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.28 BYN
|2.265 BYN
|2.27 BYN
|USD
|2.0255 BYN
|2.02 BYN
|2.023 BYN
|RUB
|3.215 BYN
|3.2 BYN
|3.21 BYN