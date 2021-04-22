Велосипедного вора задержали в Гродно

22 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно правоохранители задержали вора велосипедов. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Ранее неоднократно судимый 39-летний житель областного центра проходит подозреваемый по 4 эпизодам. "Во всех случаях мужчина действовал по одной и той же схеме. Он похищал велосипеды с лестничных площадок многоквартирных жилых домов. Свободный доступ в подъезд и тот факт, что велосипеды не были пристегнуты, облегчали ему процесс", - сказали в милиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Несколько велосипедов изъяты.

В милиции обратили внимание, что велосипеды в последнее время часто становятся объектами преступных посягательств. Нередко кражам способствует беспечное отношение владельцев.-0-