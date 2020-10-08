Велосипедного вора задержали в Минске

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска установлен молодой человек, который похищал велосипеды из подъездов жилых домов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранителями установлено, что хозяева пропавших велосипедов хранили свои двухколесные транспортные средства на лестничных площадках подъездов. "Задержанный 23-летний минчанин рассказал, что проникал в подъезды, сопровождая жильцов, и похищал велосипеды, не оборудованные запирающим устройством. Похищенный транспорт он продавал на одном из рынков столицы за стоимость, не превышающую Br100. Вырученные денежные средства тратил на спиртное и продукты питания", - рассказали в ГУВД.

Установлено, что парень похитил два велосипеда на сумму более Br1500.

Фрунзенским (Минска) РОСК действиям минчанина дана правовая оценка. Известно, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Сотрудники милиции предупреждают: не храните свои велосипеды в подъездах и на лестничных площадках, не оставляйте их без присмотра. Наличие специального запирающего устройства не всегда может являться гарантией их сохранности.-0-