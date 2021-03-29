Велосипедных воров задержали в Минске

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками уголовного розыска Советского РУВД Минска задержаны 36-летний и 24-летний жители столицы за совершение серии краж велосипедов из подъезда многоквартирного дома. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

К правоохранителям обратились несколько жителей района, которые сообщили о краже велосипедов из подъезда, в котором они проживают. Оперативники установили, что подозреваемые проникали в подъезды одновременно с жильцами, либо звонили в домофон и представлялись соседями, забывшими ключи. Велозамки пилили специальной пилой по металлу, после чего велосипеды сбыли на одном из рынков столицы. В настоящее время правоохранителями установлена причастность минчан к 4 эпизодам хищений велосипедов. Сумма причиненного ущерба составила более Br1 тыс.

Известно, что ранее один из мужчин уже привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время материалы проверки переданы в Советский (Минска) РОСК, где дана правовая оценка действиям мужчин.

Рекомендации от правоохранителей: ни в коем случае не передавайте велосипед незнакомым или мало знакомым лицам (даже под предлогом просто прокатиться). Не оставляйте велосипеды в дневное и ночное время на лестничных площадках подъездов, даже если вы используете велозамок. В настоящее время ни одно из запирающих устройств не обеспечивает надежную защиту от кражи. Не открывайте двери через домофон незнакомым лицам и не впускайте в подъезд посторонних. Сохраняйте документы на велосипед, а также сфотографируйте и перепишите идентификационные номера на раме. Это поможет в случае кражи найти и вернуть похищенное. Если в отношении вас совершено противоправное деяние или вы стали свидетелем, очевидцем преступления, необходимо немедленно сообщить о случившемся сотрудникам милиции по телефону 102.-0-