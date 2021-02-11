Вентиляторы на Br60 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС почти 300 вентиляторов без таможенного декларирования, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Нарушение таможенного законодательства выявлено в пункте пропуска "Урбаны". "Грузовой автомобиль DАF ехал из Литвы в Россию. Согласно сведениям в документах, представленных для оформления водителем - гражданином Литвы, в грузовом отсеке автопоезда перемещались 87 кухонных вентиляторов", - рассказали в ГТК.

При досмотре таможенники обнаружили, что фактически в авто находится почти 300 единиц вытяжных, канальных и высокотемпературных вентиляторов, предназначенных для кухонной техники и мебели. Почти в два раза от заявленного отличался и вес товара. При этом ни одна модель из фактически перевозимых вентиляторов не была указана в сопроводительных документах. Общая стоимость товара составила около Br60 тыс.

Витебская таможня начала административный процесс по ч.1 ст.14.5 (недекларирование товаров) КоАП, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-