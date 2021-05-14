Верховный суд оставил без изменения приговор Кордюкову

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор Александру Кордюкову оставлен без изменения и вступил в законную силу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

"Он признан виновным в покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, сопротивлении иному лицу при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия", - отметили в надзорном ведомстве.

Ранее суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Этим же приговором умерший Геннадий Шутов признан виновным в сопротивлении иному лицу при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия. "В соответствии с ч.3 ст.468-24 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси в отношении Шутова Г.В. постановлен обвинительный приговор без назначения наказания", - добавили в Генпрокуратуре.

Как ранее сообщали в прокуратуре, вечером 11 августа 2020 года обвиняемые Кордюков и Шутов в состоянии алкогольного опьянения в ходе несанкционированной массовой акции напали на военнослужащих Вооруженных Сил, которые выполняли обязанности по охране общественного порядка. "Кордюков, имея умысел на убийство, нанес одному из них удар по голове металлической трубой. Но реализовать задуманное он не смог, поскольку потерпевший оказал активное сопротивление. Действия Кордюкова в этой части квалифицированы как покушение на убийство военнослужащего. Получив удар, потерпевший произвел из пистолета предупредительный выстрел в воздух", - рассказали в прокуратуре. Однако это не подействовало - обвиняемые продолжили свои противоправные агрессивные действия с применением той же трубы и попыткой отобрать огнестрельное табельное оружие. Отражая угрозу своей жизни, военнослужащий в пределах необходимой обороны произвел выстрел в одного из нападавших - Шутова, который через несколько дней скончался в столичном госпитале.-0-