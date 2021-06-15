Верховный суд оставил без изменения приговор обвиняемому в покушении на убийство милиционера

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд оставил без изменения приговор обвиняемому в покушении на убийство сотрудника органов внутренних дел - 10 лет лишения свободы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда оставлен без изменения приговор судебной коллегии по уголовным делам Минского городского суда от 5 марта 2021 года в отношении гражданина 1975 года рождения", - говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным в покушении на убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка и осужден по ч.1 ст.14, ст.362 УК к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор вступил в законную силу.

Как ранее сообщалось, мужчина вечером 12 августа 2020 года, двигаясь по проспекту Победителей в Минске на автомобиле, умышленно наехал на сотрудника Государственной автомобильной инспекции.-0-