Верховный суд оставил без изменения приговор по делу о гибели рядового Коржича

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении трех военнослужащих, обвиняемых в совершении ряда воинских преступлений, оставил приговор без изменений, апелляционные жалобы без удовлетворения, передает корреспондент БЕЛТА.

Мама погибшего солдата решила обжаловать решение Минского областного суда после того, как жалобы подали обвиняемые и их защитники.

В ноябре Миноблсуд огласил приговор трем сержантам, которых обвиняли в доведении до самоубийства рядового Александра Коржича. Максимальное наказание было назначено Евгению Барановскому: он приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Антон Вяжевич получил 7 лет, Егор Скуратович - 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Судебное решение вступило в силу.

Вина трех военнослужащих в совершении ряда воинских преступлений доказана. В частности, группа эпизодов связана с получением вознаграждения от подчиненных: сержанты просили солдат за личные средства покупать им сигареты и сладости в обмен на разрешение посетить торговые точки. Кроме этого, обвиняемые допускали многочисленные факты превышения полномочий: выражая недовольство поведением подчиненных, желая наказать их, поднять свой авторитет как начальников, незаконно, неоднократно в присутствии других военнослужащих вне отведенных занятий по физподготовке, в том числе после отбоя, принуждали подчиненных выполнять физические упражнения.

Тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая 2017 года, было обнаружено 3 октября в подвале здания на территории воинской части в Борисовском районе. По результатам расследования СК пришел к выводу, что имело место доведение до самоубийства. Были проведены три следственных эксперимента с участием разных статистов, сходных по комплектации с умершим Александром. Было установлено, что человек в этих условиях мог совершить самоубийство. Военнослужащего нашли висящим в петле из ремня с пряжкой. Визуально следов, похожих на кровь, не обнаружено.-0-