Верховный суд оставил без изменения приговор Знаку и Колесниковой

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Максима Знака и Марии Колесниковой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу суда.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор Минского областного суда оставлен без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщалось, Минский областной суд 6 сентября признал Марию Колесникову и Максима Знака виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.357, ч.3 ст.361, ч.1 ст.361-1 УК. Речь идет, в частности, о заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве таким формированием, публичных призывах к захвату государственной власти.

Мария Колесникова приговорена к 11 годам, Максим Знак - к 10 годам лишения свободы. Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего, Знак - усиленного режима.-0-