Верховный суд признал организацию "Отряды гражданской самообороны Беларуси" террористической

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По заявлению генерального прокурора Верховный суд признал неформальную организацию "Отряды гражданской самообороны Беларуси" террористической, сообщили БЕЛТА в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры."Установлено, что указанное сообщество было создано в сентябре 2020 года в целях осуществления противоправной деятельности и объединяло радикально настроенных граждан для насильственной смены государственной власти", - уточнили в Генпрокуратуре.В ведомстве отметили, что руководители и члены организации не только обсуждали, но и "приступили к совершению актов терроризма" на территории Беларуси для дестабилизации общественного порядка, воздействия на принятие решений органами власти."С сегодняшнего дня деятельность данной структуры на территории нашей страны запрещена: решение Верховного суда вступило в законную силу", - добавили в Генпрокуратуре.Любые дальнейшие действия, связанные с руководством, вербовкой, обучением и другим участием в деятельности данной организации, повлекут уголовную ответственность.-0-