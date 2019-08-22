Верховный суд признал законным решение МАРТ о недобросовестной конкуренции ЗАО "БеСТ"

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд отказал в удовлетворении требований закрытого акционерного общества "Белорусская сеть телекоммуникаций" (ЗАО "БеСТ") о признании недействительными решений Министерства антимонопольного регулирования и торговли, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МАРТ.

Речь идет о решении министерства о наличии факта нарушения антимонопольного законодательства в части осуществления недобросовестной конкуренции ЗАО "БеСТ", а также о решении, в котором отмечается отсутствие факта нарушения антимонопольного законодательства в части злоупотребления доминирующим положением МТС и А1.

Ранее решениями МАРТ установлены факты недобросовестной конкуренции в действиях мобильных операторов (МТС, А1, Life) при проведении акций, которые предусматривают безлимитный объем услуг сотовой связи только при условии переноса номера абонентом.

При этом факт злоупотребления доминирующим положением СООО "МТС" и УП "А1", который отмечало ЗАО "БеСТ", министерством не установлен.-0-