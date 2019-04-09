Верховный суд рассматривает апелляцию по уголовному делу о гибели рядового Коржича

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд в апелляционном порядке рассматривает уголовное дело в отношении трех военнослужащих, обвиняемых в совершении ряда воинских преступлений, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Апелляционную жалобу подала мать Коржича, которая является потерпевшей. С решением Минского областного суда не согласились и обвиняемые: Евгений Барановский и Антон Вяжевич, а также защитник Вяжевича и защитник Егора Скуратовича подали жалобы.

В ноябре Миноблсуд огласил приговор трем сержантам, которых обвиняли в доведении до самоубийства рядового Александра Коржича. Максимальное наказание было назначено Евгению Барановскому: он приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Антон Вяжевич получил 7, Егор Скуратович - 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Евгений Барановский признан виновным в неоднократном получении взятки, превышении власти и служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, а также краже. Антон Вяжевич и Егор Скуратович - во взяточничестве и превышении власти.

Из показаний потерпевших известно, что обвиняемые заставляли военнослужащих отжиматься вне отведенного на физические нагрузки времени, в том числе в противогазах. Сержанты брали деньги у подчиненных за возможность пользоваться неуставным телефоном. В зависимости от вида телефона Барановский принимал от военнослужащих Br20, Br40. Сержанты требовали у военнослужащих за разрешение посетить магазин покупать им за личные средства продукты питания.

Тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая 2017 года, было обнаружено 3 октября в подвале здания на территории воинской части в Борисовском районе. По результатам расследования СК пришел к выводу, что имело место доведение до самоубийства.

В ходе расследования, в частности, были проведены три следственных эксперимента с участием разных статистов, сходных по комплектации с умершим Александром. Было установлено, что человек в этих условиях мог совершить самоубийство. Военнослужащего нашли висящим в петле из ремня с пряжкой. Визуально следов, похожих на кровь, не обнаружено.-0-