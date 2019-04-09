Верховный суд сегодня огласит апелляционное определение по делу о гибели рядового Коржича

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд сегодня в 15.00 огласит апелляционное определение по делу о гибели рядового Коржича. Об этом было заявлено после выступления сторон в суде, где в апелляционном порядке рассматривается это уголовное дело, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Как сообщалось, апелляционную жалобу подала мать Коржича, которая является потерпевшей. С решением Минского областного суда не согласились и обвиняемые: Евгений Барановский и Антон Вяжевич, а также защитник Вяжевича и защитник Егора Скуратовича подали жалобы.

Мать погибшего солдата решила обжаловать решение Минского областного суда после того, как жалобы подали обвиняемые и их защитники. Она просит ужесточить наказание: Барановскому назначить 12 лет лишения свободы, Вяжевичу - 11, Скуратовичу - 8 лет.

Адвокаты, в частности, просят переквалифицировать ряд действий своих подзащитных. Также поставлен вопрос об отмене приговора и направлении дела на новое рассмотрение.

По мнению прокурора, как предварительное, так и судебное следствия проведены объективно и всесторонне. Вина трех военнослужащих в совершении ряда воинских преступлений доказана. В частности, группа инкриминируемых эпизодов связана с получением вознаграждения от подчиненных: сержанты просили солдат за личные средства покупать им сигареты и сладости в обмен на разрешение посетить торговые точки. Вместе с тем в соответствии с требованием устава обвиняемые, являясь командирами отделений, помимо других обязанностей обязаны знать, где находятся и что делают их подчиненные. Именно на этой должности каждый из обвиняемых имел право разрешить подчиненному отлучиться в пределах воинской части, а после чего обязан был проконтролировать прибытие в расположение. Как должностные лица, они не вправе были принимать имущество и получать другую выгоду в связи с выполнением служебных обязанностей.

Помимо получения взяток обвиняемые допускали многочисленных факты превышения полномочий. "Выражая недовольство поведением подчиненных, желая наказать их, поднять свой авторитет как начальников, незаконно, неоднократно в присутствии других военнослужащих вне отведенных занятий по физподготовке, в том числе после отбоя, принуждали подчиненных выполнять различные физические упражнения", - сказал гособвинитель. По требованию начальников военнослужащие в том числе отжимались против своей воли на полусогнутых руках с замиранием. Как пояснил прокурор, занятия по физподготовке могут проводиться только во время утренней физической зарядки, плановых занятий и спортивно-массовой работы.

Таким образом, гособвинитель просит приговор оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

В ноябре Миноблсуд огласил приговор трем сержантам, которых обвиняли в доведении до самоубийства рядового Александра Коржича. Максимальное наказание было назначено Евгению Барановскому: он приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Антон Вяжевич получил 7, Егор Скуратович - 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая 2017 года, было обнаружено 3 октября в подвале здания на территории воинской части в Борисовском районе. По результатам расследования СК пришел к выводу, что имело место доведение до самоубийства.-0-