Верховный суд смягчил наказание экс-начальнику ГУПР Мингорисполкома

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд смягчил наказание бывшему начальнику главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергею Барисевичу, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

В части осуждения Сергея Барисевича по ч.3 ст.430 УК Верховный суд исключил один эпизод получения взятки. Окончательно срок основного наказания фигуранту снижен с 14 до 13 лет лишения свободы.

Касательно осуждения директора Комбината школьного питания Заводского района Минска Марины Морозовой по ч.4 ст.16 и ч.2 ст.431 (организация дачи взятки, повторно, в крупном размере) УК приговор отменен, производство по уголовному делу прекращено. В марте Минским облсудом по этой статье, а также за получение взятки женщина была приговорена к 10 годам колонии, с конфискацией всего имущества и лишением права занимать определенные должности.

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