Верховный суд ужесточил наказание гомельчанину, ранившему трех милиционеров

17 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело о покушении гомельчанина на убийство сотрудников ОВД при несении службы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Верховного суда.

В 2017 году житель областного центра был осужден за хулиганство и незаконный оборот наркотиков к 3 годам ограничения свободы. Во время отбывания наказания в исправительном учреждении открытого типа в Шклове из-за болезни его поместили в райбольницу. В ночь с 2 на 3 апреля 2018 года осужденный сбежал из учреждения здравоохранения. Объявленного в республиканский розыск мужчину обнаружили в троллейбусе в Гомеле. При задержании он нанес трем милиционерам удары ножом, руками и ногами. Потерпевшие получили тяжкие и менее тяжкие телесные повреждения. После вооруженного сопротивления обвиняемый скрылся, однако через несколько часов сотрудники ОМОНа с применением табельного оружия задержали его в прибрежной зоне реки Сож.

В феврале 2019 года суд Гомельской области назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор облсуда в отношении гомельчанина был изменен. Мужчина признан виновным в покушении на умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство), двух и более лиц при осуществлении ими служебной деятельности.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний гомельчанин приговорен к 15 годам лишения свободы. На основании ч.1 ст.73 УК к наказанию по приговору частично присоединено неотбытое по приговору суда Железнодорожного района Гомеля от 4 апреля 2017 года. Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

В остальной части приговор областного суда оставлен без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.-0-