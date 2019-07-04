Версия о некачественных фейерверочных изделиях рассматривается в качестве основной - Носкевич

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Версия о некачественных фейерверочных изделиях рассматривается в качестве основной, по делу назначены экспертные исследования. Об этом сообщил журналистам председатель Следственного комитета Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Главным следственным управлением СК по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.463 УК (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

"Первоначальные следственные действия на месте происшествия позволяют в качестве основной выдвинуть версию о том, что фейерверочные изделия производства Российской Федерации оказались некачественными. Установлено, что использовались при фейерверках мортиры трех калибров - 105, 195 и 310 мм. Нештатная ситуация возникла только с мортирами калибра 195 мм", - проинформировал Иван Носкевич.

"Надо сказать, что случай исключительный. Ранее таких ситуаций у нас не фиксировалось. Периметр безопасности был определен для штатной ситуации. Произошедшее выходило за рамки таких ситуаций - все ранения гражданам были причинены за пределами определенного периметра. Просчитать разлет осколков в случае возникновения нештатной ситуации практически невозможно", - подчеркнул Иван Носкевич.

На месте происшествия продолжается активная работа. Изымается техническая документация, связанная с эксплуатацией салютных установок и фейерверочных изделий.

По делу назначены экспертные исследования, расследование уголовного дела продолжается.-0-

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) УК.