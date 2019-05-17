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Вертолет МЧС из-за раскачки груза сбросил часть Ту-154 у аэропорта Минск, никто не пострадал

Происшествия 17.05.2019 | 21:55

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет МЧС сбросил транспортируемый стабилизатор самолета Ту-154 у Национального аэропорта Минск, никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"При переносе частей фюзеляжа самолета Ту-154 с территории Национального аэропорта Минск из-за сильной раскачки груза экипаж вертолета Ми-26 оценил обстановку и сбросил его вне населенного пункта. Экипаж действовал в строгом соответствии с руководством по летной эксплуатации и инструкциями. Пострадавших и разрушений нет", - проинформировали в МЧС.

Как отметили в ведомстве, части фюзеляжей самолетов используются в качестве тренажеров для подготовки различных специалистов.-0-

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МЧС, самолет
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