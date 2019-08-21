Вертолет Ми-2 при посадке на аэродроме Куковячино попал в аварию

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиационное происшествие произошло на аэродроме Куковячино Витебского аэроклуба ДОСААФ, сообщили БЕЛТА в Центральном совете ДОСААФ.

"При выполнении плановых полетов 21 августа в 10.39 на аэродроме Куковячино в процессе выполнения посадки произошла авария с вертолетом Ми-2 Витебского аэроклуба. Вертолет поврежден. Экипаж не пострадал. На земле жертв и повреждений нет", - говорится в сообщении.

Сформированная комиссия по расследованию происшествия приступила к работе.-0-