Ветер опрокинул палатку возле "Борисов-Арены": три человека попали в больницу

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека попали в больницу в Борисове после того, как у спортивной арены перевернулась палатка. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"Возле "Борисов-Арены" ветер опрокинул палатку. Три человека доставлены в больницу, их обследуют врачи", - сказали в пресс-службе ведомства.

Медики оказали помощь пятерым пострадавшим при опрокидывании палатки у "Борисов-Арены" Двое с переломами направлены в РНПЦ травматологии и ортопедии. Еще двое - в Борисовскую ЦРБ. Кроме того, одну пострадавшую после оказания медицинской помощи на месте отправили на амбулаторное лечение.

Подразделения МЧС в данном случае не привлекались.-0-