Ветер повредил в Гомельском районе лес на площади около 90 га

15 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прошедший вечером 13 августа грозовой фронт, сопровождавшийся сильными дождями и порывами ветра, повредил в Гомельском районе лес на площади около 90 га, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный лесничий Гомельского опытного лесхоза Александр Демидко.

Наиболее пострадали территории Шарпиловского лесничества - порядка 65 га, а также Грабовского лесничества.

Александр Демидко отметил, что к настоящему времени уже расчищены дороги от поваленных деревьев, совместно с энергетиками проводится дообследование линий электропередачи.

На пострадавших территориях требуется проведение сплошных санитарных рубок. "Мы уже приступили к разработке ветровально-буреломных участков. В этих работах задействованы три лесозаготовительных комплекса, восемь бригад из лесничеств, более 10 единиц техники для вывозки леса", - пояснил собеседник.

Он также напомнил, что за нынешнее лето это уже второй случай масштабного повреждения леса из-за непогоды в Гомельской районе - в начале июля пострадало около 40 га.

Как сообщалось, 13 августа из-за непогоды в Гомельском районе обесточенными оказались 39 населенных пунктов - преимущественно в Терюхском, Марковичском, Черетянском сельсоветах, а также 17 молочно-товарных ферм, 10 канализационно-насосных станций, 269 трансформаторных подстанций и другие объекты. Над восстановлением электроснабжения населенных пунктов Гомельского района в круглосуточном режиме работали аварийные бригады. Функционирование молочно-товарных ферм обеспечивали генераторы подразделений МЧС, ЖКХ, РЭС. 14 августа электроснабжение потребителей было восстановлено.-0-