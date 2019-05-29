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Ветер в Минске сорвал крышу частного дома, повреждены три автомобиля

Происшествия 29.05.2019 | 18:59
Фото МЧС
Фото МЧС

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня ветер сорвал часть конструкции крыши частного жилого дома, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Инцидент произошел в районе Запорожской площади. Из-за сильных порывов ветра часть крыши оказалась на проезжей части. Повреждены три автомобиля, пострадавших нет.

Из-за происшествия движение троллейбусов было приостановлено. Аварийные бригады контактной сети восстанавливают линию.

Как сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, сегодня вечером на большей части территории страны ожидаются грозы, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах будет град. Завтра, 30 мая, по восточной половине республики сохранятся грозы, местами ожидаются сильные ливни и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, днем в Гомельской и Могилевской областях в отдельных районах будет град.-0-

Фото МЧС

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