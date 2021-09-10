Ветврач и бригадир фермы в Барановичском районе приговорены к исправработам за приписки

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело о служебном подлоге в АПК и поддержала по нему гособвинение в суде, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

По уголовному делу проходили 58-летний главный ветеринарный врач и 55-летний бригадир животноводческой фермы сельхозпредприятия. Установлено, что с февраля по апрель 2020 года они скрыли падеж 17 голов молодняка КРС. При этом в официальные документы были внесены недостоверные сведения и записи о якобы произведенном убое животных и реализации мяса работникам МТФ.

Суд признал фигурантов виновными в инкриминированных им деяниях. На основании ч.1 ст.427 УК им назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с ежемесячным удержанием в доход государства 15% заработка, но не менее одной базовой величины.

Приговор вступил в законную силу.

Барановичская межрайпрокуратура по результатам проверки внесла акты надзора в управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, а также в адрес конкретного сельхозпредприятия - 8 человек привлечены к материальной и дисциплинарной ответственности.-0-